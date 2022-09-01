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Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT

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Купертіно, Четвер 01 вересня 2022 17:21
Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT Фото: Apple переносить виробництво з Китаю (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Американські технологічні гіганти Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї через зростаючу геополітичну напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання з посиланням на обізнані джерела пише, що невелика частина останніх iPhone від Apple буде вироблятися в Індії, а частина смартфонів Pixel від Google вироблятиметься у В'єтнамі.

Перенаправлення виробничих потужностей пов'язано з геополітичною напруженостю та збоєм в ланцюжку поставок, в тому числі через пандемію COVID-19.

Також повідомляється, що Apple вже перенесла виробництво iPad до північного В'єтнаму. За словами одного з джерел, там же переважно будуть робити і популярні навушники AirPods. Очікується, що в цьому році iPhone 14 почнуть збирати в Індії.

На даний момент компанії офіційно не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені.

Причому до цього повідомлялося, що презентацію можуть перенести через скандал з візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань всупереч погрозам офіційного Пекіна.

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