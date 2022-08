Фіолетовий колір і швидка зарядка. Чим здивує новий iPhone 14

Новий витік даних свідчить про те, що лінійка iPhone 14 може отримати зарядку потужністю 30 Вт, що є значним прогресом у порівнянні з номінальною потужністю 20 Вт, що використовується в лінійці iPhone 13.

Чутки засновані на повідомленнях про те, що один з брендів зарядних пристроїв розсилає ЗМІ адаптери 30 Вт в рамках раннього доступу до iPhone 14.

Відзначається, що такий варіант швидкої зарядки можливий, оскільки під час тестування iPhone 13 Pro Max зміг тимчасово підтримувати зарядку 27 Вт.

В даний час iPhone 8 і моделі новіше заряджають акумулятор на 50% за 30 хвилин за допомогою адаптера 18 Вт. При цьому iPhone 12 і наступні моделі підтримують швидку зарядку потужністю 20 Вт.

Зарядний пристрій на 30 Вт теоретично значно скоротить цей час - за рахунок більшого нагріву.

Крім того, в мережі з'явився витік, який свідчить про те, що в новій лінійці iPhone 14 може бути представлена модель у фіолетовому кольорі.

Фото: забарвлення iPhone 14 (Weibo)

Однак користувач Twitter DuanRui опублікував відео, на якому видно, що фіолетова палітра проявляється лише під конкретним кутом, а з інших ракурсів корпус має синій колір.

Purple only appears at certain angles.

source: https://t.co/K6WqjdBKgM pic.twitter.com/7fySSCoAN4