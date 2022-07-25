Apple Watch отримає новий дизайн: що зміниться

Уперше з 2018 року смартгодинник Apple Watch матиме новий дизайн. Його вже назвали "еволюцією поточної прямокутної форми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика американського видання Bloomberg Марка Гурмана .

В Apple Watch Pro також буде більша батарея, яка дозволить смартгодиннику працювати кілька днів на одному заряді. Окрім цього, у нього вбудують датчик температури тіла.

Для корпусу використають більш міцний титановий сплав, що має зробити девайс кращим для екстремальних видів спорту.

Модель Pro смартгодинника Apple Watch Series 8 матиме більший розмір, щоб забезпечити на 7% більший екран.

Нагадаємо, Apple планує підвищити ціни на свою продукцію. Таке рішення компанії пов'язане з високою інфляцією та збільшення вартості різноманітних запчастин і комплектуючих.

До слова, нещодавно в мережі з'явились рендери iPhone 14 Pro з увімкненим екраном.