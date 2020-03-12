Новий імпульс: Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак брав участь у вчорашній зустрічі контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія Єрмака: як новий глава Офісу президента нарощує вплив".

Зокрема, в коментарі РБК-Україна Єрмак пояснив, що його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента. Він уточнив, що в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки.

"Тому, як і раніше, я предствляю Україну в переговорах у нормандському форматі в якості дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Так, для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, на вчорашній зустрічі в Мінську сторони домовилися відкрити нові КПВВ в Золотому і Щасті Луганської області.

Крім того, представник російського президента Володимира Путіна на переговорах Дмитро Козак заявив, що протягом тижня повинні визначити нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення.