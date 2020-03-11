ТКГ в Мінську домовилася про одночасне відкриття КПВВ в Золотому і Щасті

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Також досягнуто домовленостей у питаннях розведення сил і засобів

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня сторони досягли домовленості у питанні одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Крім того, було досягнено домовленостей щодо питання обміну утримуваними особами. Сторони домовилися:

Представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін.

Представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО.

Також досягнуто домовленостей у питаннях розведення сил і засобів та запровадження Консультативної ради.

Від України на засіданні був присутній керівник ОП Андрій Єрмак.

Раніше заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив, що 11 березня Тристороння контактна група в Мінську домовилася протягом тижня визначити осіб, які підлягають до звільнення на Донбасі.

РБК-Україна писало, що сторони домовилися протягом тижня визначити нові ділянки розведення сил від лінії зіткнення.