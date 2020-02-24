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Підстав збільшувати термін обсервації у Нових Санжарах немає, - Скалецька

Новини » Політика     24.02.2020 - 16:08
Підстав збільшувати термін обсервації у Нових Санжарах немає, - Скалецька
Фото: Зоряна Скалецька (facebook.com)

Скалецька заявила, що українська влада керується виключно рекомендаціями ВООЗ

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька переконана, що підстав для того, аби продовжувати термін обсервації у санаторії "Нові Санжари" більш як на 14 днів, немає. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Еспресо", коментуючи розмови про можливість продовження ізоляції, які з'явилися після заяви влади китайської провінції Хубей про те, що інкубаційний період коронавірусу може тривати 27 днів.

"Влада (у провінції Хубей – ред.) заявила, що це може бути, але це не є однозначно чітко підтверджено. Це лише припущення. Ми діємо за міжнародними стандартами, які рекомендує ВООЗ. На сьогодні ВООЗ не змінював своєї позиції", - наголосила міністр.

Скалецька зауважила, що українська влада керується виключно рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. І переглядати свої положення буде тільки у випадку, якщо підходи щодо термінів ізоляції зміняться у ВООЗ.

"У рішенні, яке стосувалося евакуації, ми зазначали, що особи погоджуються на те, що вони поміщаються в ізоляцію щонайменше на 14 днів для того, щоб завжди мати можливість продовжити на більше, якщо буде така необхідність. На сьогодні така необхідність відсутня", - додала міністр охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЗоряна СкалецькаНовые СанжарыКоронавірус
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