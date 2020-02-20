У Нових Санжарах поновилися зіткнення

У Нових Санжарах (Полтавська область) поновилися столкновения на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна.

На місці протесту знаходяться співробітники поліції і офіцери Національної гвардії.

Зокрема, нацгвардійці почали відтісняти протестувальників по мосту у бік санаторію. В результаті зав'язалася бійка, до санаторію намагалися проїхати мікроавтобуси Національної поліції.

Силовики намагаються поступово розчистити дорогу, журналістів просять покинути місце сутичок з протестувальниками.

Силовики намагаються зробити коридор, проте поки не відомо, з якого боку під'їде транспорт з евакуйованими. Місцеві жителі все ще блокують дорогу. З боку санаторію їх лише кілька десятків.

Крім того, протестувальники розвели велике багаття перед санаторієм. Будують барикади, зіткнення поки припинилися.

За деякими даними, автобус з українцями знаходиться в 10 км від Нових Сонжар.

Фото: протести в Нових Санжарах (Віталій Носач РБК-Україна)

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах за розміщення евакуйованих з Китаю вилетів в Полтавську область.

Раніше депутати селищної ради Нових Санжар звернулися до президента Володимиру Зеленському. Зокрема, від нього вимагали не допустити розміщення в медичному центрі евакуйованих з Китаю. За словами депутатів, у цьому центрі немає умов для перебування карантинного типу, ізоляторів, боксів та належної вентиляційної системи.