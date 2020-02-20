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Місцеві депутати у Нових Санжарах звернулися до Зеленського

Новини » Політика     20.02.2020 - 16:39
Місцеві депутати у Нових Санжарах звернулися до Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Депутати виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю

На тлі протестів у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю українців в санаторії місцеві депутати звернулися до президента Володимира Зеленського. Відповідне звернення розміщене на сайті Новосанжарівської селищної ради.

Зокрема, депутати "з розумінням" поставилися до необхідності створення бази для "хворих на коронавірус або тих, хто контактував з такими людьми".

"Така база в нашому районі відсутня. У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідними пристроями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус", - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим від керівництва України вимагають не допустити розміщення в медичному центрі "Нові Санжари" евакуйованих з Китаю. За словами депутатів, в цьому центрі немає умов для перебування карантинного типу, ізоляторів, боксів і належної вентиляційної системи.

Відзначимо, станом на вечір 20 лютого жителі Нових Санжар продовжують блокувати дорогу до санаторію Національної гвардії, куди повинні розмістити евакуйованих з Китаю. Зокрема, вони заблокували міст через Ворсклу, який веде до медичного центру.

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