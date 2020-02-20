В Новых Санжарах возобновились столкновения

В Новых Санжарах (Полтавская область) возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина.

На месте протеста находятся сотрудники полиции и офицеры Национальной гвардии.

В частности, нацгвардейцы начали оттеснять протестующих по мосту в сторону санатория. В результате завязалась потасовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

Силовики пытаются постепенно расчистить дорогу, журналистов просят покинуть место стычек с протестующими.

Силовики пытаются сделать коридор, однако пока не известно, с какой стороны подъедет транспорт с эвакуированными. Местные жители все еще блокируют дорогу. Со стороны санатория их всего несколько десятков.

Кроме того, протестующие развели большой костер перед санаторием. Строят баррикаду, столкновения пока прекратились.

По некоторым данным, автобус с украинцами находится в 10 км от Новых Санжар.

Фото: протесты в Новых Санжарах (Виталий Носач РБК-Украина)

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область.

Ранее депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.