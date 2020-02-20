Поліція закликала мешканців Нових Санжар припинити протест

Фото: пікет у Нових Санжарах (fb.com / central.ua.poltava)

Між місцевими жителями та поліцією сьогодні сталися сутички

Правоохоронці закликали жителів селища Нові Санжари у Полтавській області припинити блокувати дорогу до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні вранці між правоохоронцями та місцевими жителями, які заблокували дорогу міжрегіонального значення, сталися сутички. Поліція встановила понад 10 найбільш агресивних протестувальників та провела превентивні бесіди.

"З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція та Національна гвардія будуть припиняти протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Також РБК-Україна писало, що після прильоту літака з охопленого коронавірусом Уханя в Харків, евакуйованих українців та іноземців доставлять в медичний центр у Нових Санжарах.

Як відомо, вранці 20 лютого жителі Нових Санжар перекрили дорогу до медичного закладу, де мають розмістити евакуйованих з Уханя українців. Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.