Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль зривом нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ , яка мала пройти 11 листопада. Вона зазначила, що у переговорів в цьому форматі своя динаміка і їх потрібно проводити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Меркель .

"Я просила президента Росії (Володимира Путіна - ред.), щоб, поки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", - сказала вона.

Меркель додала, що зрив зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки в Німеччині і Франції з одного боку, і Росії - з іншого, будуть пояснювати по-різному.

Канцлер зазначила, що якщо під приводом обговорення підсумкового документа майбутньої зустрічі вона не буде проводитися, то досягти будь-яких результатів буде неможливо.

"У зустрічей у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре і правильно", - пояснила Меркель.