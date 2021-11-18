Меркель висловила жаль зривом нормандської зустрічі на рівні міністрів
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль зривом нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Вона зазначила, що у переговорів в цьому форматі своя динаміка і їх потрібно проводити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Меркель.
"Я просила президента Росії (Володимира Путіна - ред.), щоб, поки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", - сказала вона.
Меркель додала, що зрив зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки в Німеччині і Франції з одного боку, і Росії - з іншого, будуть пояснювати по-різному.
Канцлер зазначила, що якщо під приводом обговорення підсумкового документа майбутньої зустрічі вона не буде проводитися, то досягти будь-яких результатів буде неможливо.
"У зустрічей у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре і правильно", - пояснила Меркель.
Нагадаємо, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак Росія відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.
Зазначимо, на цьому тлі у президента Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.
Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі.