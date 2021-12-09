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Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів

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Берлін, Четвер 09 грудня 2021 15:31
Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів Фото: голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ. Вони очікують підтримки і від інших учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну прес-конференцію глав німецької та французької МЗС Анналени Бербок та Жан-Ів Ле Дріана.

"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний (з Німечиною, -ред.) намір - ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - сказав Ле Дріан.

Він також висловив сподівання, що ініціатива приведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС буде підтримана й іншими учасниками.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно провести прямі переговори з Росією.

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Германия Франція Нормандський формат
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