Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів
Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ. Вони очікують підтримки і від інших учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну прес-конференцію глав німецької та французької МЗС Анналени Бербок та Жан-Ів Ле Дріана.
"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний (з Німечиною, -ред.) намір - ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - сказав Ле Дріан.
Він також висловив сподівання, що ініціатива приведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС буде підтримана й іншими учасниками.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут.
Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно провести прямі переговори з Росією.