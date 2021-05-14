США запровадили санкції проти 61 українця, - Данілов

Наразі Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 61 українця. Україна звернулася до влади США щодо надання інформації про кожного підсканційного громадянина.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких Сполучені Штати ввели санкції", - сказав Данілов.

Секретар Радбезу розповів, що Україна звернеться до влади США для надання інформації щодо кожного громадянина України, щодо якого було запроваджено санкції. І після отримання документів і їхньої обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято й на території України.

"Якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти...якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни", - сказав Данілов.

Також Україна звернеться до європейських партнерів для отримання інформації щодо пісданкційних громадян України.

"Після отримання інформації ми по кожному громадянину будемо приймати окреме рішення", - додав Данілов.