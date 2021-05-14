ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінімум 12 каналів: через кодування супутника в Україні посилять цифрове ТБ

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 14 травня 2021 18:15
Мінімум 12 каналів: через кодування супутника в Україні посилять цифрове ТБ Фото: віце-прем'єр Михайло Федоров (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій країні. Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій.

Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, телебачення в Україні все ще залишається основним каналом отримання інформації.

"Сьогодні частина українців на прикордонних територіях не мають можливість безкоштовно дивитися телеканали. Минулого року відбулося кодування супутникового ТБ, а єдиний національний оператор покриває не всю країну. Щоб продовжити дивитися українські канали, потрібно було купить новий тюнер і оформити підписку", - заявив Федоров.

У той же час він зазначив, що жителі прикордонних з Росією територій особливо страждають від пропаганди.

"Ці проблеми вирішує створення загальнонаціональної цифрової мережі мультиплекс МХ-7. Сьогодні було прийнято створити таке рішення створити такий мультплекс і виділити на нього кошти. Він надасть доступ до мінімум 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни", - додав Федоров.

Нагадаємо, ще в минулому році президент Володимир Зеленський доручив посилити сигнал цифрового телебачення, в тому числі на Донбасі і в прикордонних районах.

Після цього з'явився список безкоштовних супутникових каналів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ТВ Михайло Федоров супутникове мовлення
NEWS
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт