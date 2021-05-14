Мінімум 12 каналів: через кодування супутника в Україні посилять цифрове ТБ

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій країні. Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій.

Про це на брифінгу після засідання РНБО заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, телебачення в Україні все ще залишається основним каналом отримання інформації.

"Сьогодні частина українців на прикордонних територіях не мають можливість безкоштовно дивитися телеканали. Минулого року відбулося кодування супутникового ТБ, а єдиний національний оператор покриває не всю країну. Щоб продовжити дивитися українські канали, потрібно було купить новий тюнер і оформити підписку", - заявив Федоров.

У той же час він зазначив, що жителі прикордонних з Росією територій особливо страждають від пропаганди.

"Ці проблеми вирішує створення загальнонаціональної цифрової мережі мультиплекс МХ-7. Сьогодні було прийнято створити таке рішення створити такий мультплекс і виділити на нього кошти. Він надасть доступ до мінімум 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни", - додав Федоров.