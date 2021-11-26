ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС затвердить п'ятий пакет санкцій проти Білорусі 1 грудня, - МЗС Литви

Новость на русском →
П'ятниця 26 листопада 2021 19:53
ЄС затвердить п'ятий пакет санкцій проти Білорусі 1 грудня, - МЗС Литви Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі буде затверджений 1 грудня. Ці санкції будуть введені через міграційну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Згідно з інформацією, якою я володію, санкції будуть затверджені 1 грудня", - заявив міністр.

Він також додав, що всі раніше узгоджені фігуранти санкційного списку в ньому залишаться.

"Все, що було погоджено, залишається в силі. "Белавіа" теж залишилася серед суб'єктів, що піддаються санкціям", - сказав міністр.

Нагадаємо, 15 Листопада міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.

Крім того, за даними видання Spiegel, у санкційний список включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Білорусь Литва Санкції
NEWS
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує