Нові правила перевезення тварин з України до Польщі: що змінилося

На сьогодні введені в дію нові тимчасові правила перевезення тварин з України до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей і заздалегідь убезпечити своїх котиків, собачок, тхорів, ласиць та інших домашніх тварин від зайвих питань при перетині кордону з Польщею", - зазначили в УЗ.

Тепер виїхати до Польщі з домашніми тваринами можна при дотриманні наступних умов:

Нагадаємо, на початку масштабної евакуації українців за кордон діяли спрощені правила для тварин. Зокрема, треба було заповнити тільки заявку, а всі інші процедури можна було пройти по прибуттю.

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