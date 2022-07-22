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Новые правила перевозки животных из Украины в Польшу: что изменилось

Фото: для выезда в Польшу с животным нужно соблюдать новые правила (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня введены в действие новые временные правила перевозки животных из Украины в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Теперь выехать в Польшу с домашними животными можно при соблюдении следующих условий:

  • животное имеет имплантированный микрочип;
  • животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установленного микрочипа);
  • животное имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца, который выдается ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и вакцинацию.

"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков, ласк и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - отметили в УЗ.

Напомним, в начале масштабной эвакуации украинцев за границу действовали упрощенные правила для животных. В частности, нужно было заполнить только заявку, а все остальные процедуры можно было пройти по прибытию.

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