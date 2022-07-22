Нові правила перевезення тварин з України до Польщі: що змінилося
На сьогодні введені в дію нові тимчасові правила перевезення тварин з України до Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Тепер виїхати до Польщі з домашніми тваринами можна при дотриманні наступних умов:
- тварина має імплантований мікрочіп;
- тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною і проведеною не раніше встановленого мікрочіпа);
- тварина має діючий ветеринарний паспорт європейського зразка, який видається ветеринарними установами і підтверджує установку мікрочіпа і вакцинацію.
"Просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей і заздалегідь убезпечити своїх котиків, собачок, тхорів, ласиць та інших домашніх тварин від зайвих питань при перетині кордону з Польщею", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, на початку масштабної евакуації українців за кордон діяли спрощені правила для тварин. Зокрема, треба було заповнити тільки заявку, а всі інші процедури можна було пройти по прибуттю.
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