Новые правила перевозки животных из Украины в Польшу: что изменилось

На сегодня введены в действие новые временные правила перевозки животных из Украины в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании путешествий и заранее обезопасить своих котиков, собачек, хорьков, ласк и других домашних животных от лишних вопросов при пересечении границы с Польшей", - отметили в УЗ.

Теперь выехать в Польшу с домашними животными можно при соблюдении следующих условий:

Напомним, в начале масштабной эвакуации украинцев за границу действовали упрощенные правила для животных. В частности, нужно было заполнить только заявку, а все остальные процедуры можно было пройти по прибытию.

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