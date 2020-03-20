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Нові правила вантажоперевезень від УЗ збільшать транспортні витрати для бізнесу, - ЦТС

Новини » Транспорт     20.03.2020 - 18:49
Нові правила вантажоперевезень від УЗ збільшать транспортні витрати для бізнесу, - ЦТС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Транспортні витрати для бізнесу збільшитися в 2-3 рази

Нові правила перевезень вантажів залізничним транспортом, пропоновані "Укрзалізницею", збільшать транспортні витрати для бізнесу в 2-3 рази, що стане додатковим ударом у нинішніх кризових умовах. Про це йдеться в матеріалі Центру транспортних стратегій.

Нагадаємо, з 1 квітня "Укрзализниця" вводить нові правила вантажоперевезень, і змушує учасників ринку підписувати нову редакцію Договору на надання послуг з організації вантажоперевезень залізницею, який неодноразово критикувався вантажовідправниками та операторами.

"Ж/д монополіст вирішив діяти в "добровільно-примусовому порядку" - УЗ просто не підтверджує плани перевезень на наступний місяць, де-факто, нав'язуючи нові умови роботи ринку", - зазначає у ЦТС.

За даними центру, основна причина, по якій бізнес виступає проти нових правил - дискримінаційний характер документа, який прописаний так, що вантажовідправник відповідає за все, а "Укрзалізниця", по суті - ні за що.

Після звернення підприємців в Антимонопольний комітет, УЗ прибрала з нової редакції Договору найбільш спірні питання, у тому числі в частині нарахування штрафних санкцій за умовно понаднормативне використання вагонів УЗ, однак до документа все ще залишається багато питань.

Одне з ключових негативних наслідків для бізнесменів від введення через нове Договору - істотне збільшення транспортних витрат, які за різними оцінками, можуть зрости у 2-3 рази, що в абсолютних цифрах складе близько 1 млрд грн. На думку автора, це стане серйозним ударом для підприємців, які вже відчувають труднощі у зв'язку з кризою, викликаним епідемією.

По суті, в момент, коли всі шукають шляхи виходу з кризи, розуміючи, що епідемія боляче вдарить не лише по окремих бізнесів, але і по економіці держав і України, зокрема, "Укрзалізниця" намагається накласти на бізнес ще більші фінансові зобов'язання", - констатує ЦТС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у зв'язку зі скасовуванням залізничного сполучення через карантин в Україні продовжені терміни повернення квитків.

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