"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення квитків

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Вартість квитків можна буде повернути протягом 90 днів

У зв'язку зі скасуванням залізничного сполучення через карантин в Україні продовжено терміни повернення квитків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що замість одного місяця (за стандартною процедурою) повернення здійснюватиметься протягом 90 днів для внутрішнього сполучення та 180 днів - для міжнародного. При цьому звернення пасажирів в каси для погашення квитків не обов'язково.

"Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки. Квитки, придбані через інтернет, повертаються за чинною процедурою через онлайн-сервіси. У разі, якщо кошти будуть повернуті за вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернуто пасажиру на карту окремим платежем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що українці можуть повернути гроші за квитки на потяги, які були скасовані через карантин, протягом одного місяця з дати відправлення. При цьому з 11 березня пасажири повернули вже більше 400 тис. квитків.