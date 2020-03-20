Новые правила грузоперевозок от УЗ увеличат транспортные расходы для бизнеса, - ЦТС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Транспортные расходы для бизнеса увеличиться в 2-3 раза

Новые правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, предлагаемые "Укрзализныцей", увеличат транспортные расходы для бизнеса в 2-3 раза, что станет дополнительным ударом в нынешних кризисных условиях. Об этом говорится в материале Центра транспортных стратегий.

Напомним, с 1 апреля "Укрзализныця" вводит новые правила грузоперевозок, и вынуждает участников рынка подписывать новую редакцию Договора на оказание услуг по организации грузоперевозок по железной дороге, который неоднократно критиковался грузоотправителями и операторами.

"Ж/д монополист решил действовать в "добровольно-принудительном порядке" - УЗ просто не подтверждает планы перевозок на следующий месяц, де-факто, навязывая новые условия работы рынку", - отмечает в ЦТС.

По данным центра, основная причина, по которой бизнес выступает против новых правил - дискриминационный характер документа, который прописан так, что грузоотправитель отвечает за все, а "Укрзализныця", по сути - ни за что.

После обращения предпринимателей в Антимонопольный комитет, УЗ убрала из новой редакции Договора наиболее спорные вопросы, в том числе в части начисления штрафных санкций за условно сверхнормативное использование вагонов УЗ, однако к документу все еще остается много вопросов.

Одно из ключевых негативных последствий для бизнесменов от введения в силу нового Договора – существенное увеличение транспортных расходов, которые по разным оценкам, могут вырасти в 2-3 раза, что в абсолютных цифрах составит около 1 млрд грн. По мнению автора, это станет серьезным ударом для предпринимателей, которые уже испытывают трудности в связи с кризисом, вызванным эпидемией.

По сути, в момент, когда все ищут пути выхода из кризиса, понимая, что эпидемия больно ударит не только по отдельным бизнесам, но и по экономике государств и Украины, в частности, "Укрзализныця" пытается наложить на бизнес еще большие финансовые обязательства", - констатирует ЦТС.

Как ранее писало РБК-Украина, в связи с отменой железнодорожного сообщения из-за карантина в Украине продлены сроки возврата билетов.