Друга осіння презентація Apple: онлайн трансляція

Американська компанія Apple 18 жовтня проводить другу осінню презентацію гаджетів. Очікується, що сьогодні буде представлений новий MacBook.

Третє покоління AirPods

На презентації показали нове покоління бездротових навушників AirPods з дизайном Pro-версії. У них вперше реалізовано захист від вологи, в тому числі від поту.

Також навушники мають адаптивний еквалайзер, який підбирає стиль звучання під конкретний трек в режимі реального часу. Крім того, час роботи від одного заряду збільшено до 6 годин, кейс зарядить AirPods ще чотири рази.

Вартість у США - 179 доларів, вже доступний передзамовлення.

Siri навчилася підбирати плейлисти Apple Music під настрій

Презентація розпочалася з музичного напрямку компанії Apple. Першим анонсом стало те, що голосовий помічник Siri навчився за запитом підпирати плейлисти в Apple Music, наприклад, для вечірки або просто під настрій.

Така функція буде доступна в 17 регіонах за окремою підписці за 4,99 долара в місяць. України немає серед цих регіонів.

Де дивитися презентацію

Як завжди, презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на сайті apple.com, в додатку Apple TV або на офіційному каналі компанії в YouTube.

Що сьогодні може показати Apple

За інформацією інсайдерів, сьогодні представлять MacBook Pro на новому процесорі M1X. Ноутбук може отримати екрани mini-LED з кадровою частотою 120 Гц, а також більш вузькі рамки дисплея. Очікується, що будуть представлені моделі з екранами 14 і 16 дюймів.

Також можуть представити оновлений комп'ютер Mac Mini з чіпом M1X і бездротові навушники AirPods, які стануть схожими на Pro-версію.