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Google презентувала операційну систему Android 12

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Неділя 17 жовтня 2021 18:48
Google презентувала операційну систему Android 12 Фото: Google презентувала операційну систему Android 12 (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google представила нову версію мобільної операційної системи Android 12. ОС стала доступна для скачування всім користувачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Android 12 має єдиний колірний простір. Так, при зміні фонового зображення головного екрану ОС автоматично оформить систему в цій колірній гамі. При цьому програма розпізнає навіть відтінки.

Система увібрала в себе деякі функції і технологічні рішення сторонніх оболонок виробників Android-пристроїв. Наприклад, у користувачів нової версії Android з'явиться можливість приховування вирізу під фронтальну камеру.

Крім того, на панелі повідомлень творці вирішили збільшити звичні іконки, щоб на них містилося більше інформації.

Google презентувала операційну систему Android 12

Також з'явився спрощений обмін паролем Wi-Fi-мережі через QR-код. Управління однією рукою запускається жестом зверху вниз по нижній панелі. А якщо повернути телефон набік, то додатки будуть працювати в альбомному режимі.

При роботі з геолокацією можна вказати, давати точне місце розташування або приблизне. Також є окреме меню, де зібрані додатки з доступом до геопозиції, камері і мікрофону.

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