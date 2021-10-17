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Microsoft розробляє власний процесор

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Неділя 17 жовтня 2021 16:11
Microsoft розробляє власний процесор Фото: Microsoft розробляє власний процесор (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Microsoft почала працювати над своєю власною системою на чіпі (SoC). Про це свідчить оновлений список вакансій компанії, в якому з'явилася посада головного архітектора SoC в підрозділі Surface.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

На посаді вказується необхідна кваліфікація для працевлаштування, а також деякі обов'язки. Попри оголошення, офіційної інформації про плани Microsoft по розробці власного процесора не було. Це всього лише припущення, яке може не збігатися з реальними планами компанії.

Однак розробка власного процесора може стати великим кроком для Microsoft. Як приклад, компанія Apple, домоглася виняткового успіху з власними процесорами iPhone і iPad.

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