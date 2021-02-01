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Візит Макрона в Україну може відбутися до кінця першого півріччя, - посол

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 11:47
Візит Макрона в Україну може відбутися до кінця першого півріччя, - посол
Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя 2021 року. При цьому ситуацій може змінитися у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз немає конкретної дати візиту Макрона в Україну. Він з середини грудня не здійснює міжнародних візитів.

"Його останній візит до Брюсселя, не двосторонній і не дуже далеко. Я хочу бути дуже обережним, але я очікую, що цей візит може відбутися до кінця першого півріччя", - сказав де Понсен.

Він вважає, що цей візит є необхідним, оскільки останнім президентом Франції, який офіційно відвідував Україну, був Жак Ширак в 1998 році.

"Принцип візиту погоджений, тому що, як я вже сказав, між двома президентами дуже хороші стосунки, і президент Макрон дуже хоче приїхати. Президент Зеленський неодноразово підтверджував запрошення", - заявив посол.

Де Понсен додав, що під час візиту будуть обговорюватися двостороннє співробітництво між країнами.

"Є дуже важливі двосторонні програми: вертольоти, патрульні катери, локомотиви, водоочисна станція в Маріуполі. У нас є ще кілька проектів в Луганській області. Культурна, наукова, університетська і лінгвістична частина теж велика. Можу вам сказати, що якщо приїде президент Макрон, він буде перевантажений проектами і програмами. Політичний вимір, очевидно, також буде в центрі президентського візиту", - зазначив посол.

Нагадаємо, на початку року в Офісі президента анонсували візити в Україну президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

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Новини України Політика визит в УкраинуЕммануель Макрон

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