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Україна і Франція підпишуть стратегічні угоди на 1,3 млрд євро

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Київ, Четвер 13 травня 2021 11:27
Україна і Франція підпишуть стратегічні угоди на 1,3 млрд євро Фото: міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер (flickr com fondapol)
Автор: РБК-Україна

Україна і Франція найближчим часом підпишуть стратегічні угоди на 1,3 млрд євро. Ці проекти сприятимуть поліпшенню умов життя українців.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Повідомляється, що зараз французький міністр перебуває з візитом у Києві. Мета приїзду - зміцнити економічні зв'язки між Україною та Францією.

"Наші економічні відносини дуже динамічні, і ми на правильному шляху. Я хочу привести вам одну єдину цифру: в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 млрд євро - дуже важлива сума, яка залишається стійкою, незважаючи на кризу, пов'язану з COVID-19", - зазначив Ле Мер.

За його словами, під час його візиту Франція підпише з Україною чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.

"І хочу відзначити один ключовий момент: ці проекти сприятимуть поліпшенню умов життя українців. Йдеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого року Україна і Франція домовилися про співпрацю з інфраструктурних проектів. Зокрема, про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що до кінця першого півріччя очікується візит президента Франції Еммануеля Макрона до України.

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