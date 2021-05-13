Україна і Франція підпишуть стратегічні угоди на 1,3 млрд євро

Україна і Франція найближчим часом підпишуть стратегічні угоди на 1,3 млрд євро. Ці проекти сприятимуть поліпшенню умов життя українців.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Повідомляється, що зараз французький міністр перебуває з візитом у Києві. Мета приїзду - зміцнити економічні зв'язки між Україною та Францією.

"Наші економічні відносини дуже динамічні, і ми на правильному шляху. Я хочу привести вам одну єдину цифру: в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 млрд євро - дуже важлива сума, яка залишається стійкою, незважаючи на кризу, пов'язану з COVID-19", - зазначив Ле Мер.

За його словами, під час його візиту Франція підпише з Україною чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.

"І хочу відзначити один ключовий момент: ці проекти сприятимуть поліпшенню умов життя українців. Йдеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист", - додав міністр.