Україна і Франція домовилися про співпрацю по інфраструктурним проектам

Фото: Денис Шмигаль і Етьєн де Понсен (kmu.gov.ua)

Зокрема, мова йде про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі і виробництві локомотивів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсен, в ході якої сторони домовилися про співпрацю за двома стратегічними напрямами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, сторони домовилися про співпрацю за інфраструктурним проектам та проектам по відновленню Донбасу. Зокрема, мова йде про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.

"Українська сторона буде максимально сприяти і виконає всі умови, необхідні для реалізації цього проекту", - зазначив прем'єр.

Інший проект стосується виробництва локомотивів. В рамках цієї програми українські підприємства можуть стати частиною великого виробничого ланцюга.

"Вдячний уряду Франції, яке розробило і буде фінансувати цей проект, за це жест політичної і економічної підтримки", - заявив Шмигаль.

Одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо.

Сторони також обговорили співробітництво в енергетичній галузі.

Під час зустрічі була досягнута домовленість про проведення найближчим часом онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.

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Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в ході якої обговорили поставки респіраторів і захисних костюмів Україні.