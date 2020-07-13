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Нові договори і механізм тарифів на компослуги: Рада не змогла схвалити закон

Україна, Понеділок 13 липня 2020 16:38
Нові договори і механізм тарифів на компослуги: Рада не змогла схвалити закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Нардепи не змогли ухвалити закон у другому читанні

Верховна рада України не змогла схвалити в другому читанні законопроект №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги. Документ передбачав нові договори з надання компослуг.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За закон проголосували лише 212 депутатів Ради. Разом з тим документ не провалили остаточно, а відправили на повторне друге читання, за що проголосували 239 нардепів. Проект буде допрацьовувати профільний комітет.

Нові договори і механізм встановлення тарифів

Документ передбачав, що з споживачами компослуг в приватному секторі і в багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, укладуть нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Також передбачалися диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності / відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів).

Закон визначав і повноваження НКРЕКП по встановленню тарифів на послугу з постачання теплової енергії та затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках операторів газорозподільних систем.

Доступ комунальників до квартир українців

Підкреслимо, у першопочатковому тексті законопроекту доступ в житло комунальникам дозволяли за будь-яке порушення договору. Але при розгляді закону в сесійній залі під час першого читання таку норму прибрали.

До другого читання таке право надали виключно представникам газового оператора.

"Право доступу представника оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, в житло, інший об'єкт нерухомого майна для технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку", - зазначено в документі.

А ось сам порядок такого доступу та наслідки його ненадання власником (співвласниками) цей проект запропонував встановлювати законодавством.

Нагадаємо, цей закон у першому читанні парламент схвалив 20 травня.

Як писало РБК-Україна, в Україні боржникам по оплаті ЖКП можуть обмежити право виїзду за кордон: в Раді зареєстрували відповідний законопроект №3613, а Міністерство розвитку громад і територій надало по ньому роз'яснення.

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