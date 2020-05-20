Рада схвалила закон про нові договори про надання компослуг за основу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом визначається і механізм встановлення тарифів

Верховна рада України схвалила за основу проект закону №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг". Основні його положення стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 239 депутатів Ради.

Документом пропонується передбачити, що зі споживачами комунальних послуг у приватному секторі та у багатоквартирних будинках, які не обрали модель організації договірних відносин, будуть укладені нові договори теплопостачання, постачання гарячої води, централізованого водопостачання тощо.

Зокрема, планується запровадження публічних договорів про надання компослуг. Очікується, що це дозволить уникнути додаткових фінансових витрат, пов’язаних із укладенням договорів у письмовій формі. При цьому щодо виконавців буде встановлений обов’язок інформування споживачів щодо якості послуг.

Також передбачене запровадження диференційованих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії (залежно від наявності/відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів). Планується, що це унеможливить подвійну компенсацію споживачами витрат на утримання та обслуговування центральних та індивідуальних теплових пунктів. Крім того, пропонується відхід від вимоги щодо формування побудинкових тарифів на послугу з постачання гарячої води за наявності у таких будинках індивідуальних теплових пунктів.

Документом визначаються повноваження НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії та затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках для операторів газорозподільних систем.

Законопроектом також пропонується врегулювання деяких питань списання з балансу багатоквартирних будинків з метою обрання співвласниками форми управління такими будинками.

Крім того, проект закону визначає, що конкурси з призначення управителів багатоквартирними будинками будуть проводитися ОМС лише у разі отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя.

Нагадаємо, даний проект закону комітет з енергетики рекомендував розглянути парламенту ще на початку грудня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, представник Кабміну в Раді Олена Шуляк просила ВР розглянути законопроект №2458 про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. За її словами, зараз на законодавчому рівні не передбачена можливість укладення публічних договорів.

Відзначимо також, даним проектом пропонувалося дозволити співробітникам комунальних служб "несанкціонований доступ" у житло боржників для обмеження (припинення) надання компослуг.

Автор: Юлия Струк