Новую встречу Украины и РФ могут перенести: Зеленский назвал причину

Зеленский отметил, что новый состав российской делегации, который был бы представлен в Абу-Даби - значительно выше, чем было раньше. Поэтому Украина рассматривает такие встречи, как серьезные возможности по обсуждению ключевых вопросов.

Однако следующую встречу, которая должна была пройти 1 февраля, в это воскресенье, могут перенести. Поэтому когда она действительно пройдет, пока неизвестно.

"Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбэк. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", - пояснил президент.

Зеленский также пояснил, что несмотря на все обсуждения реальный результат сейчас зависит от российского диктатора Владимира Путина, поскольку в РФ все работает исключительно так.

"Они (россияне, - ред.) обсуждали какие-то вещи с нашей делегацией, с американской делегацией. На что могли ответить - отвечали, а на что не могли ответить - слышали аргументы. Важно, что встреча была не о лекциях по истории. Это очень важный момент", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас вместо "фантастически-исторических справок" произошел переход к реальным шагам и обсуждениям, чтобы завершить войну.

"Поэтому мы сейчас ждем фидбека от российской стороны и от американской стороны. И, на наш взгляд, Россия с Америкой уже имели соответствующие контакты", - резюмировал президент.