До Новояворівська почали подавати тепло

Ілюстративне фото (УНІАН)

Опалення в Новому Роздолі запустять завтра

Сьогодні, 21 листопада, до Новояворівська Львівської області почали подавати тепло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні вранці розпочався нагрівання опалювальних систем, а протягом дня у будинки жителів Новояворівська вже буде надходити тепло.

У той же час повідомляється, що в Новому Роздолі тривають ремонтні роботи, бригади ліквідували чотири пориви на теплотрасах. Запуск опалення заплановано на завтра.

"Майже всі працівники оформлені на роботу і вже отримали перші виплати заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що теплопостачання в Новояворівську і Новому Роздолі відновлять найближчим часом. Це стало можливим після того, як керуючий місцевими ТЕЦ отримав ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії.

Зазначимо, що опалювальний сезон у цих містах було зірвано через минулого керуючого. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла, в трубах не було води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, а працівники ТЕЦ не отримували зарплату вже майже півроку.