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Львівські ТЕЦ Дубневичів передали в управління "Нафтогазу"

Новини » Економіка     15.11.2019 - 13:31
Львівські ТЕЦ Дубневичів передали в управління "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ухвалили після приїзду Гончарука до Львівської області

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало ТЕЦ у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить в групу компаній "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначається в повідомленні, договір управління з компанією, яка не забезпечила підготовку до опалювального сезону, припинено.

"Наразі за підтримки уряду, Львівської обласної державної адміністрації та НАК "Нафтогаз України" здійснюють заходи щодо відновлення та забезпечення стабільного функціонування Новояворівської і Новороздільської теплоелектроцентралей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла: у трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводились, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

Нагадаємо, кінцевими бенефіціарами компаній-управителей ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі були брати Ярослав та Богдан Дубневичи.

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Новини України ТЭЦДубневичНафтогаз України
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