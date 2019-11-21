ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Новояворовск начали подавать тепло

Новости » Общество     21.11.2019 - 13:44
В Новояворовск начали подавать тепло
Иллюстративное фото (УНИАН)

Отопление в Новом Роздоле запустят завтра

Сегодня, 21 ноября, в Новояворовск Львовской области начали подавать тепло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня утром начался нагрев отопительных систем, а в течение дня в дома жителей Новояворовска уже будет поступать тепло.

В то же время сообщается, что в Новом Роздоле продолжаются ремонтные работы, бригады ликвидировали четыре порыва на теплотрассах. Запуск отопления запланирован на завтра.

"Почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что теплоснабжение в Новояворовске и Новом Роздоле восстановят в ближайшее время. Это стало возможным после того, как управляющий местными ТЭЦ получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии.

Отметим, отопительный сезон в этих городах был сорван из-за прошлого управляющего. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла, в трубах не было воды, гидравлические испытания летом не проводились, а работники ТЭЦ не получали зарплату уже почти полгода.

​​​​​​

Минрегион: 14 областей полностью подключены к отоплению
Новости Украины отоплениеЛьвовская областьтеплоснабжение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь