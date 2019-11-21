В Новояворовск начали подавать тепло

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отопление в Новом Роздоле запустят завтра

Сегодня, 21 ноября, в Новояворовск Львовской области начали подавать тепло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня утром начался нагрев отопительных систем, а в течение дня в дома жителей Новояворовска уже будет поступать тепло.

В то же время сообщается, что в Новом Роздоле продолжаются ремонтные работы, бригады ликвидировали четыре порыва на теплотрассах. Запуск отопления запланирован на завтра.

"Почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что теплоснабжение в Новояворовске и Новом Роздоле восстановят в ближайшее время. Это стало возможным после того, как управляющий местными ТЭЦ получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии.

Отметим, отопительный сезон в этих городах был сорван из-за прошлого управляющего. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эти два города оказались не готовыми к подаче тепла, в трубах не было воды, гидравлические испытания летом не проводились, а работники ТЭЦ не получали зарплату уже почти полгода.

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