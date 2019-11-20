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Названі терміни відновлення теплопостачання в Новояворівську та Новому Роздолі

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 20:52
Названі терміни відновлення теплопостачання в Новояворівську та Новому Роздолі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Теплопостачання відновлять завтра-післязавтра

У Львівській ОДА назвали терміни відновлення теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Холода у Facebook.

Зазначається, що 20 листопада запускають газ до парового котла у Новояворівську. Запалити його планують ввечері або завтра зранку. Щоб система прогрілася, потрібно близько доби. Тобто тепло в квартирах жителів міста має бути завтра.

У Новому Роздолі наразі вже другу добу заповнюють систему водою. Було три великі пориви. Один вдалося ліквідувати, а два мають ліквідувати сьогодні.

"Якщо в системі стабілізують тиск, то вже завтра тут можуть подати газ та запалити котел. Тобто тепло в оселях новороздільчан може з’явитися не раніше п’ятниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада в прес-службі уряду заявили, що теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі у Львівській області буде відновлене найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки в Львівську область 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі в управління групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

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