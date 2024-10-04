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В Новосибирске сгорело областное управление ФСБ РФ: здание подожгли через выбитое окно

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

3 октября 2024 года в российском Новосибирске произошло возгорание здания областного управления ФСБ. Через выбитое окно в помещение была заброшена емкость с легковоспламеняющейся смесью, что привело к пожару.

"3 октября 2024 года в городе Новосибирск на России сгорело областное управление ФСБ - в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющиеся смеси и подожгли", - говорится в сообщении. 

Это лишь один из участившихся случаев нападений на государственные учреждения внутри России. Наблюдается рост количества людей, готовых на радикальные действия против действующего режима Кремля.

В ночь на 4 октября в Пермском крае России произошел масштабный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в ночь на 29 сентября в ряде областей России было неспокойно. В Краснодарском крае раздались взрывы и возник пожар вблизи военного аэродрома в Ейске. По сообщениям местных пабликов, там могли хранить ракеты "Кинжал".

Кроме того, взрывы были зафиксированы в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

В Волгоградской области, по всей вероятности, был атакован еще один арсенал русской армии. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, на этом объекте хранились иранские баллистические ракеты.

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