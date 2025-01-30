Новошахтинский НПЗ в РФ приостановил работу после атак, там повреждено оборудование

"Новошахтинский НПЗ, что в ростовской области РФ, сейчас приостановил работу после атак", - написал Коваленко.

Он напомнил, что в прошлом году НПЗ переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти. При этом завод может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки.

Сейчас там повреждено оборудование.

Атака на НПЗ в Новошахтинске

Последняя известная атака на НПЗ состоялась в ночь на 19 декабря прошлого года. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после атаки произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Тогда же Коваленко рассказал, что пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.