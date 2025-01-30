Новошахтинский НПЗ в РФ приостановил работу после атак, там повреждено оборудование

Новошахтинский НПЗ, который находится в Ростовской области России, приостановил свою работу. Там после атаки зафиксировано повреждение оборудования.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.
"Новошахтинский НПЗ, что в ростовской области РФ, сейчас приостановил работу после атак", - написал Коваленко.
Он напомнил, что в прошлом году НПЗ переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти. При этом завод может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки.
Сейчас там повреждено оборудование.
Последняя известная атака на НПЗ состоялась в ночь на 19 декабря прошлого года. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после атаки произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Тогда же Коваленко рассказал, что пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.
А 24 декабря прошлого года в сети появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ. На снимках видео, что во время атаки сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.
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