UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак, там пошкоджено обладнання

Ілюстративне фото: Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Новошахтинський НПЗ, який знаходиться у Ростовській області Росії, призупинив свою роботу. Там після атаки зафіксовано пошкодження обладнання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram.

"Новошахтинський НПЗ, що у ростовській області РФ, зараз призупинив роботу після атак", - написав Коваленко.

Він нагадав, що минулого року НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. При цьому завод може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.

Зараз там пошкоджено обладнання.

Атака на НПЗ у Новошахтинську

Остання відома атака на НПЗ відбулась у ніч на 19 грудня минулого року. Як заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь після атаки сталось загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Тоді ж Коваленко розповів, що уражений вночі нафтопереробний завод у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації.

А 24 грудня минулого року у мережі з'явились супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський НПЗ. На знімках відео, що під час атаки згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗРостовська областьРосійська ФедераціяВійна в Україні