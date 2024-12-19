Новошахтинск атаковали ударные дроны, в городе загорелся НПЗ

Ударные дроны-камикадзе атаковали российский город Новошахтинск (Ростовская область). Очевидцы сообщают о масштабном пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Также очевидцы сняли момент атаки дрона на завод.

По его словам, взрывы над городом раздаются уже около 40 минут.

"Море взрывов было... Очереди автоматные периодически, звуки сбитых ракет", - сказал другой очевидец.

"Ярче небо стало. Как в прошлый раз, когда бомбили", - отметил очевидец.

По словам местных жителей, в городе прогремели взрывы, а затем на небе появилось свечение.

Атаки дронами на РФ

В течение 2024 года приграничные с Украиной регионы России постоянно атакуют неустановленные дроны-камикадзе. Беспилотники чаще всего поражают военные объекты, склады с оружием, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 15 декабря столицу Чечни город Грозный атаковали ударные дроны-камикадзе. Беспилотники ударили по зданиям полка чеченского спецназа и ОМОНа.

Впоследствии стало известно, что Грозный атаковали дроны ГУР Минобороны Украины. БпЛА создали на базе спортивного самолета украинского производства "Аэропракт А-22".

В ночь на 14 декабря прогремели взрывы в российском городе Орел. Беспилотники атаковали нефтебазу, на ее территории возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.