В новогоднюю ночь Мариуполь остался без отопления

Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь. Ситуация с теплом в городе критическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр нацсопротивления (ЦНС).

Так, более 50% тех котельных, которые с горем пополам россиянам удалось таки запустить на временно оккупированных территориях Донецкой области, уже вышли из строя.

"И именно в новогоднюю ночь большинство жителей городов области остались без тепла. Особенно критическая ситуация во временно оккупированном Мариуполе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, причиной ситуации является преступная деятельность местных коллаборантов, потому что они не в состоянии организовать работу коммунальных предприятий из-за банальной нехватки кадров.

"Ведь большинство работников ЖКХ временно оккупированных территорий Украины отправили на так называемую "сво", а тем, кому удалось этого избежать, месяцами не выплачивают зарплаты", - объясняют в ЦНС.