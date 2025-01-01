ua en ru
Ср, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення

Маріуполь, Середа 01 січня 2025 13:58
UA EN RU
У новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення Фото: Маріуполь залишився без опалення 1 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч. Ситуація з опаленням в місті критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нацспротиву (ЦНС).

Так, понад 50% тих котелень, які з горем росіянам вдалося таки запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

"І саме у новорічну ніч більшість мешканців міст області залишилися без тепла. Особливо критична ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, причиною ситуації є злочинна діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальний брак кадрів.

"Адже більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "сво", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплатні", - пояснюють у ЦНС.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Зараз загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10°C морозу.

Ще в травні 2022 року повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч осіб. Але реальна цифра жертв РФ у Маріуполі в рази більша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область Війна в Україні
NEWS
ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне