У новорічну ніч Маріуполь залишився без опалення

Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч. Ситуація з опаленням в місті критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нацспротиву (ЦНС).

Так, понад 50% тих котелень, які з горем росіянам вдалося таки запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

"І саме у новорічну ніч більшість мешканців міст області залишилися без тепла. Особливо критична ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, причиною ситуації є злочинна діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальний брак кадрів.

"Адже більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "сво", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплатні", - пояснюють у ЦНС.