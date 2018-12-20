На новорічні свята призначили 29 додаткових поїздів

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продаж вже відкрито на понад 400 додаткових рейсів

Станом на 20 грудня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 29 додаткових поїздів та збільшила кількість рейсів уже призначених поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, були призначені поїзди в західному напрямку з Києва та Одеси, а також зі Львова до Ужгорода та Івано-Франківська. Загалом упродовж святкових днів відбудеться понад 400 додаткових рейсів.

Західний напрямок:

№ 181/182 Київ – Львів, відправленням з Києва 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 5, 6, 9, 10, 13, 14 січня, зворотно 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня.

№ 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва 23, 25, 28-31 грудня, 2-6, 8-12 січня, зворотно 23, 25, 28-30 грудня, 1-5, 7-13 січня.

№ 217/218 Київ – Львів, відправленням з Києва 22-27 грудня, зворотно 23-28 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва 23, 25, 29, 31 грудня, 5, 6, 9, 13 січня, зворотно 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9, 13 січня.

№ 207/208 Київ – Ужгород – Київ, відправленням з Києва 20, 22, 24, 29 грудня, зворотно 23, 25, 28 грудня, 8 січня.

№ 235/236 Київ – Ужгород, відправленням з Києва 22, 24, 26 грудня, зворотно 21, 23, 25, 27 грудня.

№ 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 25 та 27 грудня.

№ 249/231/250 Київ – Івано Франківськ – Чернівці – Київ відправленням з Києва 2, 4, 7 січня 2019, зворотно 3 та 8 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса до Одеси курсуватиме 30, 31 грудня, 6, 8 січня. З Одеси 30 грудня, 1, 7, 8 січня.

№ 258/227 Одеса – Ужгород, відправленням з Одеси 22, 24, 26 грудня, зворотно 25 грудня.

№ 161/162 Київ – Миколаїв відправленням з Києва 21, 23, 25, 27, 29 грудня, 3, 5, 9, 13 січня, зворотно 22, 24, 26, 28 грудня, 2, 4, 8, 12 січня.

Дніпровський напрямок:

№ 179/180 Київ – Дніпро, відправленням з Києва 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 8, 12 січня, зворотно 23, 25, 29, 30 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.

№ 275/276 Київ – Кривий Ріг, відправленням з Києва 10 січня, зворотно 28 грудня.

№ 205/206 Покровськ – Харків, відправленням з Покровська та Харкова 22, 25, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 12, 13 січня.

№ 168 Львів – Одеса, відправленням з Львова 23, 25, 28-30 грудня, 1, 2, 5, 8, 11-13 січня. Зі Львова поїзд курсуватиме 23, 25, 28-31 грудня, 2, 5, 8, 11-13 січня.

№ 185 Львів – Ужгород курсуватиме 22, 23, 28-30 грудня, 3-5, 12, 13 січня.

№ 193 Івано-Франківськ – Львів відправиться туди та зворотно 28, 30 грудня, 1, 3, 5 січня.

№ 201 Львів – Ужгород курсуватиме 22, 28 грудня, 2, 6, 12 січня.

Додаткові рейси:

№ 111/112 Харків – Львів, відправленням з Харкова 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. січня, зворотно 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня.

№ 670/669 Кременчук – Бахмач, відправленням з Кременчука та Бахмача 8 січня.

№ 781/782/774/773 Черкаси – Київ – Шостка відправленням з Черкас, Києва та Шостки 25 грудня, 1, 2, 8 січня.

№ 797/798 Харків – Запоріжжя, відправленням з Харкова та Запоріжжя 25 грудня, 1, 8 січня.

Швидкісні поїзди:

№ 720/719 Київ – Харків, відправленням з Києва 25 грудня, 1, 8 січня, зворотно 26 грудня, 2, 9 січня.

№ 736/735 Київ – Запоріжжя, відправленням з Києва та Запоріжжя 22, 25, 29 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.

Подовження маршруту прямування:

№ 43/44 Івано-Франківськ – Дніпро, щоденний поїзд з відправленням з Івано-Франківська з 27 грудня по 08 січня, зворотно з 29 грудня по 10 січня.

№ 72/71 Запоріжжя – Ужгород, щоденний поїзд з відправленням із Запоріжжя з 27 грудня по 9 січня, зворотно з 29 грудня по 11 січня.

№ 76/75 Кривий Ріг – Ужгород, щоденний поїзд з відправленням з Кривого Рогу з 27 грудня по 8 січня, зворотно з 29 грудня по 10 січня.

№ 243/244 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта – Суми відправленням з Києва 28 грудня, 1, 5, 9 січня зворотно 31 грудня, 4, 8, 10 січня, відправленням із Сум 30 грудня, 3, 7 січня, зворотно 29 грудня, 2, 6 січня.

№ 779/780 Суми – Вінниця, відправленням з Сум та Вінниці 25, 28, 31 грудня, 1, 4, 7, 8 січня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила 23 додаткові поїзди на зимові свята.

РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила новий нічний поїзд на Закарпаття, який курсуватиме з 16 грудня.