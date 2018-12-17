На новорічні свята призначили 23 додаткові поїзди

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Продаж вже відкрито на понад 180 рейсів

На зимові свята "Укрзалізниця" призначила 23 додаткові поїзди у найбільш популярних напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, станом на 17 грудня відкрито продаж квитків на понад 180 рейсів, в яких пасажирам вже запропоновано додатково більше 150 тис. місць. Зокрема призначено такі рейси:

Західний напрямок:

№ 181/182 Київ - Львів, відправленням з Києва 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 5, 6, 9, 10, 13, 14 січня, зворотно 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня.

№ 191/192 Київ - Львів, відправленням з Києва 23, 25, 28-31 грудня, 2-6, 8-12 січня, зворотно 23, 25, 28-30 грудня, 1-5, 7-13 січня.

№ 217/218 Київ - Львів, відправленням з Києва 22-27 грудня, зворотно 23-28 грудня.

№ 197/198 Київ - Ковель, відправленням з Києва 23, 25, 29, 31 грудня, 5, 6, 9, 13 січня, зворотно 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9, 13 січня.

№ 207/208 Київ - Ужгород - Київ, відправленням з Києва 22, 24 грудня, зворотно 23, 25 грудня.

№ 235/236 Київ - Ужгород, відправленням з Києва 24, 26 грудня, зворотно 23, 25, 27 грудня.

№ 249/231/250 Київ - Івано Франківськ - Чернівці - Київ відправленням з Києва 2, 4, 7 січня 2019, зворотно 3 та 8 січня.

№ 258/227 Одеса - Ужгород, відправленням з Одеси 22, 24, 26 грудня, зворотно 25 грудня.

Одеський напрямок:

№ 161/162 Київ - Миколаїв відправленням з Києва 21, 23, 25, 27, 29 грудня, 3, 5, 9, 13 січня, зворотно 22, 24, 26, 28 грудня, 2, 4, 8, 12 січня.

Дніпровський напрямок:

№ 179/180 Київ - Дніпро, відправленням з Києва 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 8, 12 січня, зворотно 23, 25, 29, 30 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.

№ 275/276 Київ - Кривий Ріг, відправленням з Києва 10 січня, зворотно 28 грудня.

Донецька філія:

№ 205/206 Покровськ - Харків, відправленням з Покровська та Харкова 22, 25, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 12, 13 січня.

Додаткові рейси:

№ 111/112 Харків - Львів, відправленням з Харкова 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. січня, зворотно 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня.

№ 670/669 Кременчук - Бахмач, відправленням з Кременчука та Бахмача 8 січня.

№ 781/782/774/773 Черкаси – Київ – Шостка відправленням з Черкас, Києва та Шостки 25 грудня, 1, 2, 8 січня.

№ 797/798 Харків - Запоріжжя, відправленням з Харкова та Запоріжжя 25 грудня, 1

Водночас, в "Укрзалізниці" зазначили, що робота з призначення додаткових поїздів триває.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий нічний поїзд на Закарпаття, який курсуватиме з 16 грудня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.