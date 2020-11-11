Через новий тайфун на Філіппінах оголосили евакуацію у двох провінціях

Фото: Філіппіни (twitter.com jeffcanoy)

У філіппінських провінціях Албай і Катандуанес оголосили евакуацію. До держави наближається тайфун "Улісс".

Про це повідомляє телеканал CNN Philippines.

Зазначено, що Рада щодо зниження ризику стихійних лих провінції Албай наказує евакуювати все населення, якому можуть загрожувати повінь, зсуви, селі, штормові припливи і вітер, в безпечні громадські та приватні евакуаційні центри.

Губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа підписав наказ про обов'язкову евакуацію, особливо в прибережних районах.

Відзначається, що в столичному регіоні через тайфун призупинять роботу суди і частина шкіл.

За даними CNN Philippines, тропічний шторм "Улісс" сьогодні посилився до тайфуну. Прогнозується, що він обрушиться на філіппінський острів Полілло і провінцію Кесон в четвер вранці, а потім рушить до провінцій Центральний Лусон і Самбалес.

Нагадаємо, на початку листопада тайфун "Гоні" накрив Філіппіни, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб. Ще троє пропали безвісти.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня на Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб.