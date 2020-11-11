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Из-за нового тайфуна на Филиппинах объявили эвакуацию в двух провинциях

Филиппины, Среда 11 ноября 2020 10:59
Из-за нового тайфуна на Филиппинах объявили эвакуацию в двух провинциях
Фото: Филиппины (twitter.com jeffcanoy)
Автор: Юлия Струк

В филиппинских провинциях Албай и Катандуанес объявили эвакуацию. К государству приближается тайфун "Улисс".

Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Указано, что Совет по снижению риска стихийных бедствий провинции Албай приказывает эвакуировать все население, которому могут угрожать наводнения, оползни, сели, штормовые приливы и ветер, в безопасные общественные и частные эвакуационные центры.

Губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа подписал приказ об обязательной эвакуации, особенно в прибрежных районах.

Отмечается, что в столичном регионе из-за тайфуна приостановят работу суды и часть школ.

По данным CNN Philippines, тропический шторм "Улисс" сегодня усилился до тайфуна. Прогнозируется, что он обрушится на филиппинский остров Полилло и провинцию Кесон в четверг утром, а затем двинется к провинциям Центральный Лусон и Самбалес.

Напомним, в начале ноября тайфун "Гони" накрыл Филиппины, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Еще трое пропали без вести.

Как писало РБК-Украина, 27 октября на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

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