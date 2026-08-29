ua en ru
Сб, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

До нового пакету санкцій ЄС проти РФ можуть включити 1600 осіб та компаній, - Politico

21:55 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про обговорення в ЄС щодо тиску на Росію?
aimg Едуард Ткач
До нового пакету санкцій ЄС проти РФ можуть включити 1600 осіб та компаній, - Politico Фото: санкції можуть бути ухвалені в середині жовтня (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В останні тижні у країнах НАТО почастішали інциденти, пов'язані з дронами, загрозою підпалів і не тільки. На тлі цього Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох дипломатів Євросоюзу, питання санкцій буде обговорено на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС 1 та 2 вересня в Ірландії.

Один із співрозмовників каже, що зараз розглядаються близько 1600 "кандидатів", хто може потрапити під обмеження. Серед них - 800 фізичних та 800 юридичних осіб. Очікується, що санкції буде ухвалено в середині жовтня.

Інший дипломат заявив, що зараз знову обговорюється питання використання заморожених активів Росії. У той же час це довгостроковий процес, який вимагає зусиль переконати Бельгію, яка тривалий час чинила опір цій ідеї.

Politico пише, що всі три дипломати говорили про значне розширення чинних санкцій проти Росії.

"Стратегія полягає в тому, щоб використати всі можливі кошти. Ми задіємо всі можливі санкційні режими", - сказав перший дипломат ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, кілька тижнів тому глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз має намір значно розширити санкції проти Росії. За її словами, восени буде запропоновано наймасштабніший пакет санкцій з початку війни.

Раніше Bloomberg повідомляв, що під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Санкції проти Росії Війна в Україні
Новини
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні