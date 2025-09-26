Нового главу "Укрэнерго" уволили спустя три месяца после назначения, - источники

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко. Он занимал эту должность всего три месяца.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации собеседников издания, также в отставку отправили все правление "Укрэнерго", кроме Алексея Брехта. Он станет и.о. главы компании. В связи с таким решением наблюдательного совета Министерство энергетики проводит с ним экстренное совещание.