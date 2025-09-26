ua en ru
Нового главу "Укрэнерго" уволили спустя три месяца после назначения, - источники

Киев, Пятница 26 сентября 2025 18:23
Нового главу "Укрэнерго" уволили спустя три месяца после назначения, - источники Фото: Виталий Зайченко (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко. Он занимал эту должность всего три месяца.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации собеседников издания, также в отставку отправили все правление "Укрэнерго", кроме Алексея Брехта. Он станет и.о. главы компании.

В связи с таким решением наблюдательного совета Министерство энергетики проводит с ним экстренное совещание.

Виталий Зайченко

Виталий Зайченко начал работать в "Укрэнерго" еще в 1990-х годах, постепенно пройдя путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины, которым стал в 2015 году.

С началом полномасштабной войны с Россией его опыт помог перевести энергосистему в изолированный режим, а затем успешно синхронизировать ее с европейской сетью ENTSO-E.

Совместно с командой диспетчеров он обеспечил стабильное управление энергосистемой Украины в условиях массированных ракетных ударов РФ по объектам генерации и линиям электропередачи.

23 июня наблюдательный совет назначил Зайченко главой правления "Укрэнерго".

