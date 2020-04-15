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Марчека звільнено з посади в. о. голови УЗ, призначено нового керівника

Новини » Політика     15.04.2020 - 14:06
Марчека звільнено з посади в. о. голови УЗ, призначено нового керівника
Фото: Желько Марчек (uz.gov.ua)

Желько Марчека звільнили з "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України звільнив Желько Марчека з посади в. о. голови правління "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, уряд звільнив Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" і виключив його зі складу членів правління.

"Тимчасово виконувати обов'язки голови правління "Укрзалізниці" буде Іван Юрик. Конкурс на посаду голови правління, який зараз припинено за рішенням наглядової ради товариства, буде відновлено і продовжено після завершення карантину", - додав Криклій.

Нагадаємо, вчора наглядова рада УЗ прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека.

До цього міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Марчек не виправдав довіри, тому буде звільнений.

"Якщо говорити про ті речі, які не виправдали довіру, то їх чимало. Це в першу чергу продаж непрофільних активів, тому що по них ставилися відповідні завдання", - зазначив міністр. Він також підкреслив, що в "Укрзалізниці" багато непрофільних речей, починаючи від офісних приміщень до баскетбольних залів і санаторіїв.

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