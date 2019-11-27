Новий землетрус в Албанії: загинули 23 людини, 650 постраждали

Ще 15 осіб пропали без вісті в результаті землетрусу в Албанії
Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 23. Про це повідомляє видання La Repubblica.
Також в результаті землетрусу постраждали близько 650 людей, ще 15 людей пропали без вісті. Як зазначається, стався ще один землетрус магнітудою 5, зареєстрований на північі від Дурреса.
Тим часом рятувальні роботи тривають, що призвело до вилучення з руїн 43 людей, що пережили обвалення деяких будівель. Під уламками 12 людей загинули в Дурресі, найважливішому портовому місті, сім в Тумані. В Курбині помер чоловік, він упав з балкона свого будинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 20 загиблих в результаті землетрусу в Албанії.
Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесного консульства України в Албанії.
Зазначимо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані.