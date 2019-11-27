ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий землетрус в Албанії: загинули 23 людини, 650 постраждали

Новини » Надзвичайні події     27.11.2019 - 09:39
Новий землетрус в Албанії: загинули 23 людини, 650 постраждали
Фото: землетрус в Албанії (twitter.com/sbonaccini)

Ще 15 осіб пропали без вісті в результаті землетрусу в Албанії

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 23. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Також в результаті землетрусу постраждали близько 650 людей, ще 15 людей пропали без вісті. Як зазначається, стався ще один землетрус магнітудою 5, зареєстрований на північі від Дурреса.

Тим часом рятувальні роботи тривають, що призвело до вилучення з руїн 43 людей, що пережили обвалення деяких будівель. Під уламками 12 людей загинули в Дурресі, найважливішому портовому місті, сім в Тумані. В Курбині помер чоловік, він упав з балкона свого будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 20 загиблих в результаті землетрусу в Албанії.

Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесного консульства України в Албанії.

Зазначимо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані.

Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла Число жертв землетрусу в Албанії досягло 16
Новини України землетрусАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся