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Новое землетрясение в Албании: погибли 23 человека, 650 пострадали

Новости » Происшествия     27.11.2019 - 09:39
Новое землетрясение в Албании: погибли 23 человека, 650 пострадали
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com/sbonaccini)

Еще 15 человек пропали без вести в результате землетрясения в Албании

Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 23. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Также в результате землетрясения пострадали около 650 человек, еще 15 человек пропали без вести. Как отмечается, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5, зарегистрированный к северу от Дурреса.

Тем временем спасательные работы продолжаются, что привело к извлечению из руин 43 человек, переживших обрушение некоторых зданий. Под обломками 12 человек погибли в Дурресе, самом важном портовом городе, семь в Тумане. В Курбине умер человек, он упал с балкона своего дома.

Напомним, ранее сообщалось о 20 погибших в результате землетрясения в Албании.

Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании. Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

Отметим, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране.

Количество жертв землетрясения в Албании возросло Число жертв землетрясения в Албании достигло 16
Новости Украины землетрясениеАлбания
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